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Спор между посетителями обернулся стрельбой в одном из кафе Алматы

В Алматы случился вооруженный конфликт: в одном из кафе спор между мужчинами завершился стрельбой, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о произошедшем в мегаполисе инциденте. В одном из кафе мужчины поспорили — и словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из них применил травматическое оружие.

«По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан “по горячим следам” и водворен в изолятор временного содержания. Травматический пистолет изъят. Другие обстоятельства дела устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.