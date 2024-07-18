Спор между посетителями обернулся стрельбой в одном из кафе Алматы

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о произошедшем в мегаполисе инциденте. В одном из кафе мужчины поспорили — и словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из них применил травматическое оружие.