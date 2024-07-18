В Ростове пожарные локализовали огонь на мебельном цеху

В Ростове-на-Дону пожарные локализовали огонь на мебельном цеху. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
— По моему поручению на место выехал мой заместитель по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Алексей Потешкин, — сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Известно, что при пожаре пострадали три человека, двоих госпитализировали с ожогами в больницу. Напомним, что ЧП произошло на улице Горсоветской, 83. Мебельный цех начал полыхать около 17 часов. Черные клубы дыма заполонили всю улицу. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Сейчас с огнем борются 54 пожарных и 18 спецмашин. Информация уточняется.