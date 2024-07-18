В Ростове пожарные локализовали огонь на мебельном цеху

Известно, что при пожаре пострадали три человека, двоих госпитализировали с ожогами в больницу. Напомним, что ЧП произошло на улице Горсоветской, 83. Мебельный цех начал полыхать около 17 часов. Черные клубы дыма заполонили всю улицу. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Сейчас с огнем борются 54 пожарных и 18 спецмашин. Информация уточняется.