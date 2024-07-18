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Экс-полицейского Уфы осудят за взятку в 700 тысяч рублей

В Уфе перед судом предстанет бывший сотрудник отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорной деятельности МВД, которого обвиняют в получении взятки и ложном доносе.

Как сообщили в следственном комитете, в ноябре и декабре 2022 года через посредников он получал взятки от владельца подпольного игрового бизнеса. Мужчина организовал игры в четырех заведениях башкирской столицы. В ответ экс-полицейский пообещал своевременно информировать его о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях. Всего он получил более 700 тысяч рублей.

Также бывший страж правопорядка настоял, чтобы бизнесмен оговорил одного из начальников отдела министерства в получении взяток и потребовал написать явку с повинной.

Преступную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности министерства. Экс-полицейского уволили с органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника.