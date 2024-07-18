Экс-полицейского Уфы осудят за взятку в 700 тысяч рублей

Как сообщили в следственном комитете, в ноябре и декабре 2022 года через посредников он получал взятки от владельца подпольного игрового бизнеса. Мужчина организовал игры в четырех заведениях башкирской столицы. В ответ экс-полицейский пообещал своевременно информировать его о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях. Всего он получил более 700 тысяч рублей.