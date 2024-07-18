Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич задержан по подозрению во взяточничестве. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, МВД просит столичный суд отправить чиновника в СИЗО.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дымнич. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об аресте чиновника», — сказал собеседник агентства.
В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили факт поступления ходатайства следствия об избрании ареста Дымничу. Подробностей об уголовном деле в отношении чиновника в суде не уточнили.
Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.