Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дымнич. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об аресте чиновника», — сказал собеседник агентства.