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Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке

МВД просит столичный суд отправить чиновника в СИЗО.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич задержан по подозрению во взяточничестве. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, МВД просит столичный суд отправить чиновника в СИЗО.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дымнич. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об аресте чиновника», — сказал собеседник агентства.

В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили факт поступления ходатайства следствия об избрании ареста Дымничу. Подробностей об уголовном деле в отношении чиновника в суде не уточнили.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.