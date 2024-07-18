Жители более ста улиц Геленджика остались без света

«На данный момент из-за аварии на линиях электропередачи обесточены ряд лиц и микрорайонов города. Причина — выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре», — сообщают власти, называя более 100 улиц, попавших в зону отключения.
Уточняется, что без напряжения осталась центральная часть города Геленджика. В зону отключения попали микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и село Архипо-Осиповка.
Сроки восстановления электроэнергии достигают 23.00 мск, добавляют в МЦУ.