Силовики задержали бывшего заместителя Жириновского

Политик был депутатом четырех созывов Госдумы — впервые он был избран в 1993 году, в первый созыв парламент. Депутатом он перестал быть в 2011 году, однако в партии остался. В период с 2011 года по апрель 2022 года, то есть до смерти Владимира Жириновского, Абельцев был его помощником. С апреля 2022 года по ноябрь 2023 исполнял обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Как следует из публикаций на сайте Абельцева, отношения с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким у него не сложились. Слуцкому, «спавшему на послании президента России», Абельцев адресовал фрагмент из «Фауста» Гете — «Где нет нутра, там не поможешь потом».