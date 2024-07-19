Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал домашний арест

«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — сказал представитель защиты в беседе с агентством ТАСС. По его словам, военный суд самостоятельно установил срок домашнего ареста, не учитывая ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения. Это противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса, отметил адвокат.