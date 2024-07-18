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СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре

Следователи завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре, участники драки задержаны, сообщил СК. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о ранении при попытке разнять драку жителей Самары с мигрантами. Видеообращение депутат опубликовал в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, трое мигрантов напали на местного жителя на набережной. Матвеев вместе со своим водителем попытался остановить конфликт.

«Я только вышел, достал удостоверение, сказал: “Остановитесь!” — получил удар в голову. Рассекли мне там, похоже, все», — сказал депутат.

Также Матвеев снял на камеру одного из нападавших, которого ему вместе с водителем удалось задержать.

Полиция задержала двоих участников драки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Третьего мужчину продолжают искать. На месте полицейские вызвали скорую пострадавшему в конфликте. По факту произошедшего началась проверка, отметила Волк.

Госдума
расследование