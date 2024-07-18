СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре

Следователи завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре, участники драки задержаны, сообщил СК. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о ранении при попытке разнять драку жителей Самары с мигрантами. Видеообращение депутат опубликовал в телеграм-канале.