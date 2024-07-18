СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре

По его словам, трое мигрантов напали на местного жителя на набережной. Матвеев вместе со своим водителем попытался остановить конфликт.
«Я только вышел, достал удостоверение, сказал: “Остановитесь!” — получил удар в голову. Рассекли мне там, похоже, все», — сказал депутат.
Также Матвеев снял на камеру одного из нападавших, которого ему вместе с водителем удалось задержать.
Полиция задержала двоих участников драки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Третьего мужчину продолжают искать. На месте полицейские вызвали скорую пострадавшему в конфликте. По факту произошедшего началась проверка, отметила Волк.