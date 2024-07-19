Трагедия в кишиневском парке: Двоих детей ударило током — 6-летний мальчик выжил, 11-летнюю девочку пытались реанимировать, но она погибла

Кошмарное происшествие произошло вечером 18 июля. Двое детей пострадали от удара током, когда они играли в парке на пересечении улиц Сармизеджетуса и бульвара. Куза Водэ в секторе Ботаника в Кишиневе, сообщает полиция.
Как выяснилось, 6-летний мальчик и 11-летняя девочка играли в парке и в какой-то момент задели какие-то провода, что привело к короткому замыканию.
Детей тут же забрала машина скорой помощи и доставила в больницу, но, к сожалению, девочка скончалась.
Очевидцы в соцсетях пишут, что девочку пытались реанимировать прямо в парке, на скамейке, но, к сожалению, безуспешно.
На место немедленно выехали все специализированные службы.
По делу возбуждено уголовное дело, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства.