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Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении директора организации, изготовившей металлические трибуны, из-за обрушения которых впоследствии погибла женщина и пострадали 56 человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.

Источник: РИА Новости

Уголовное дело о производстве товара, не отвечающего требованиям безопасности было возбуждено в отношении директора организации, занимающейся изготовлением металлических конструкций.

По версии следствия, в 2022 году в рамках заключенного контракта фигурант изготовил, поставил для спортивной школы и осуществил монтаж пяти мобильных трибун, не соответствующих требованиям безопасности.

В результате в мае 2023 года во время соревнований школьников по футболу на территории Гребного канала данные трибуны обрушились. ЧП произошло при шквалистом ветре. Одна женщина погибла, пострадали, по уточненным данным, 56 человек, 36 из которых несовершеннолетние.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу», — сказал представитель ведомства.