Палил возле домов: мужчина открыл стрельбу прямо в жилом районе в Приморье

Напомним, в Приморье полиция задержала 35-летнего жителя поселка Новошахтинский, который стрелял с балкона своей квартиры. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району. Задержанный, ранее судимый за другие преступления, признал свою вину и объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за хулиганских побуждений выстрелил несколько раз в воздух из своего ружья.