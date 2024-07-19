Палил возле домов: мужчина открыл стрельбу прямо в жилом районе в Приморье

Артемовский городской суд принял решение о заключении под стражу 25-летнего местного жителя на два месяца. Мужчина обвиняется в краже оружия и боеприпасов из частной квартиры, а также в совершении хулиганских действий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Согласно материалам дела, обвиняемый незаконно проник в жилище, откуда украл четыре ружья и соответствующие им боеприпасы. Затем он произвел несколько выстрелов в публичном месте, находясь вблизи жилых домов.
Следователи предъявили ему обвинения по частям 1 статьи 226 и 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ, регламентирующих незаконный оборот оружия и хулиганство.
Напомним, в Приморье полиция задержала 35-летнего жителя поселка Новошахтинский, который стрелял с балкона своей квартиры. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району. Задержанный, ранее судимый за другие преступления, признал свою вину и объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за хулиганских побуждений выстрелил несколько раз в воздух из своего ружья.