Москитная сетка не спасет: дети все чаще выпадают из окон в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края призывает родителей соблюдать меры безопасности для предотвращения трагических происшествий: не оставлять детей без присмотра, не ставить мебель рядом с окнами, использовать специальные замки или решетки на окнах, находиться рядом с ребенком при проветривании помещений и объяснять детям, что открытое окно опасно и на москитную сетку опираться нельзя.