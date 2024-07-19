Москитная сетка не спасет: дети все чаще выпадают из окон в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из открытых окон. За этот год зафиксировано семь происшествий, два из которых со смертельным исходом произошли в течение последних суток в Хабаровске и Комсомольске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Причиной падений детей становится отсутствие специальных запорных устройств на окнах, которые часто имеют только москитные сетки, создающие ложное чувство безопасности.
Прокуратура Хабаровского края призывает родителей соблюдать меры безопасности для предотвращения трагических происшествий: не оставлять детей без присмотра, не ставить мебель рядом с окнами, использовать специальные замки или решетки на окнах, находиться рядом с ребенком при проветривании помещений и объяснять детям, что открытое окно опасно и на москитную сетку опираться нельзя.
Родители (законные представители) несут административную и уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, согласно статьям КоАП РФ и УК РФ.