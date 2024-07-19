Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО

«У нас ежедневные выезды на работу. В зависимости от поставленной задачи работаем с закрытых огневых позиций, прямой наводкой. В танке я чувствую себя защищенным. Машина очень надежная, крепкая. Несколько прямых попаданий свободно выдерживает», — рассказал старший механик-водитель с позывным «Стармех».