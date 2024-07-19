Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июл — РИА Новости. Танкисты группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорники и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск “Север” при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что экипажи работают с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на большом расстоянии от места стрельбы танкистов и вне прямой видимости противника.

«У нас ежедневные выезды на работу. В зависимости от поставленной задачи работаем с закрытых огневых позиций, прямой наводкой. В танке я чувствую себя защищенным. Машина очень надежная, крепкая. Несколько прямых попаданий свободно выдерживает», — рассказал старший механик-водитель с позывным «Стармех».

Т-80БВМ имеет уникальный сплав брони, системы активной и динамической защиты, комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическое управление вооружением и оптикой, машина сама в состоянии отслеживать ход боя, фиксировать перемещения техники противника.