В Шымкенте 6 человек пострадали при столкновении двух авто

Также изданию стало известно, что водители двигались навстречу друг к другу. Водитель автомобиля Toyota Camry пытался повернуть на перекрестке, и в этот момент произошло столкновение с Kia K5, водитель которого двигался прямо. От удара оба автомобиля развернуло и отбросило на обочину.