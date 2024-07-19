Под Красноярском после распыления неизвестного вещества погибли пчелы и урожай

Речь идет, в частности, о гибели посевов на садовых участках поселка Кекур. Урожай, по словам местных жителей, был испорчен после обработки близлежащих полей от вредителей. Вещества распылялись с помощью управляемых людьми в белой спецодежде летательных аппаратов. Сообщается также о гибели животных и ухудшении самочувствия жителей села, пробовавших овощи и ягоды с огородов.