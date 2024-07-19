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Под Красноярском после распыления неизвестного вещества погибли пчелы и урожай

Источник: Российская газета

Следователи и прокуратура проверяют информацию о гибели животных, плохом самочувствии людей и пропавшем урожае на огородах в Сухобузимском районе Красноярского края.

Правоохранители начали проверку после размещения в СМИ материалов о возможных нарушениях экологических норм при обработке сельскохозяйственных угодий, а также о последствиях случившегося, уведомили в региональном главке СК России.

Речь идет, в частности, о гибели посевов на садовых участках поселка Кекур. Урожай, по словам местных жителей, был испорчен после обработки близлежащих полей от вредителей. Вещества распылялись с помощью управляемых людьми в белой спецодежде летательных аппаратов. Сообщается также о гибели животных и ухудшении самочувствия жителей села, пробовавших овощи и ягоды с огородов.

«Организована проверка на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура тоже начала проверку в связи с коллективным обращением жителей села. По предварительной информации, агрохимикаты и пестициды использовало АО «Свинокомплекс “Красноярский”. Очевидцы рассказывают, что 7−14 июля специалисты в экипировке, управлявшие летательной техникой, распылили на огороды трех десятков жителей неизвестное химическое вещество. “После этого растения погибли, уничтожена любительская пасека, несколько человек обратилось за медицинской помощью”, — цитирует жалобу пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве добавили, что для определения ущерба эксперты взяли пробы почв и сельхозпродукции. Проверка продолжается.