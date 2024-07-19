Под Красноярском после распыления неизвестного вещества погибли пчелы и урожай

Следователи и прокуратура проверяют информацию о гибели животных, плохом самочувствии людей и пропавшем урожае на огородах в Сухобузимском районе Красноярского края.
Правоохранители начали проверку после размещения в СМИ материалов о возможных нарушениях экологических норм при обработке сельскохозяйственных угодий, а также о последствиях случившегося, уведомили в региональном главке СК России.
Речь идет, в частности, о гибели посевов на садовых участках поселка Кекур. Урожай, по словам местных жителей, был испорчен после обработки близлежащих полей от вредителей. Вещества распылялись с помощью управляемых людьми в белой спецодежде летательных аппаратов. Сообщается также о гибели животных и ухудшении самочувствия жителей села, пробовавших овощи и ягоды с огородов.
«Организована проверка на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», — уточнили в ведомстве.
Прокуратура тоже начала проверку в связи с коллективным обращением жителей села. По предварительной информации, агрохимикаты и пестициды использовало АО «Свинокомплекс “Красноярский”. Очевидцы рассказывают, что 7−14 июля специалисты в экипировке, управлявшие летательной техникой, распылили на огороды трех десятков жителей неизвестное химическое вещество. “После этого растения погибли, уничтожена любительская пасека, несколько человек обратилось за медицинской помощью”, — цитирует жалобу пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве добавили, что для определения ущерба эксперты взяли пробы почв и сельхозпродукции. Проверка продолжается.