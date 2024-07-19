На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные — гибнут», — рассказала в беседе с ТАСС спасенная из Торецка женщина.