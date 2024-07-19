На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Десятки тел погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).
«На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей. Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса [с беспилотника], есть те, кого просто расстреляли, или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел, пожалуй», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в числе погибших в основном пожилые люди. Между тем, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста.
Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные — гибнут», — рассказала в беседе с ТАСС спасенная из Торецка женщина.