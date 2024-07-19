Задержаны двое чиновников администрации Советского района Красноярска

Главный специалист и заместитель руководителя администрации Советского района подозреваются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как считает следствие, в марте 2023 года подозреваемый, будучи председателем административной комиссии, дал незаконное указание главному специалисту, ответственному секретарю комиссии, о прекращении административного производства в отношении женщины, совершившей правонарушение.
Главный специалист исполнила поручение, подменив фотоснимки с фиксацией автомобиля, оставленного на тротуаре. После этого дело административное производство прекращено.
Уголовное дело возбудили по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское». Подозреваемые задержаны.
Расследование продолжается.
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