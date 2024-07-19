Вылет в США пассажиров аварийно севшего в Красноярске лайнера перенесли на вечер

Напомним, накануне Boeing 777, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку из-за сработавшего в грузовом отсеке датчика задымления. После благополучного приземления лайнера ни дыма, ни огня не обнаружено. Однако самолет пока останется в Красноярске, поскольку персонала индийской авиакомпании в местном аэропорту нет — прибытие специалистов из Дели ожидается в ближайшие часы.