Вылет в США пассажиров аварийно севшего в Красноярске лайнера перенесли на вечер

Сегодня около 16:15 по местному времени в аэропорт Красноярска должен прибыть резервный борт из Дели (Индия). На этом лайнере отправятся в Сан-Франциско (США) пассажиры самолета, экстренно севшего накануне в сибирской воздушной гавани.
Вылет в Америку запланирован на 18:15, проинформировали в красноярском аэропорту.
По данным его пресс-службы, экипаж самолета, который на неопределенное время останется в Красноярске, размещен в гостиницах воздушной гавани и столицы Красноярского края.
Тем временем пассажиры по-прежнему находятся в зале вылета международных линий. Вынужденным дожидаться запасного борта пассажирам (это более 250 человек) предоставлены питание и напитки. «Сотрудники аэропорта стараются обеспечить комфортные условия, насколько это возможно», — добавили в пресс-службе.
Напомним, накануне Boeing 777, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку из-за сработавшего в грузовом отсеке датчика задымления. После благополучного приземления лайнера ни дыма, ни огня не обнаружено. Однако самолет пока останется в Красноярске, поскольку персонала индийской авиакомпании в местном аэропорту нет — прибытие специалистов из Дели ожидается в ближайшие часы.