Пятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области на улице Шевченко сбили пятилетнего мальчика. Авария случилась около двух часов дня, когда ребенок вместе с мамой переходил нерегулируемый пешеходный переход. Предварительно установлено, что виновен 59-летний водитель машины «Toyota Dyna». Об этом КП-Иркутск рассказали в прокураторе Иркутской области.