Пятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области на улице Шевченко сбили пятилетнего мальчика. Авария случилась около двух часов дня, когда ребенок вместе с мамой переходил нерегулируемый пешеходный переход. Предварительно установлено, что виновен 59-летний водитель машины «Toyota Dyna». Об этом КП-Иркутск рассказали в прокураторе Иркутской области.
— Прокуратура г. Черемхово поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных полицейскими по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка, — сообщают в пресс-службе.
Причины и условия произошедшего пока не известны. Мальчик находится в больнице, нанесенный ущерб здоровью устанавливается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристов попросили пока не посещать остров Ольхон. Связано это с ремонтом дороги.