Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве

Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало «падение воздушного объекта». Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.