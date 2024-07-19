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Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве

Рейтер: йеменские хуситы пообещали раскрыть детали военной операции в Тель-Авиве.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) пообещали раскрыть детали «военной операции» в Тель-Авиве на фоне взрыва в городе, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление движения.

«Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив», — говорится в сообщении агентства.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало «падение воздушного объекта». Сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.