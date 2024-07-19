«Должен банкам 100 тысяч рублей в месяц»: сибиряк отдал мошенникам 5 млн рублей, пытаясь заработать в интернете

— Уж сколько я этих мошенников по телефону разоблачал только по одному голосу, когда они пытались «развести» меня. Ничего у них не выходило, — сокрушается 44-летний житель Братска Валерий Герасимов (имя героя изменено — прим. Редакции). — А тут собственноручно отдал им деньги. Да еще и близкого человека подставил…
«Перепродажа» криптовалюты.
Все произошло этим летом. В середине июня мужчина искал дополнительный заработок в сети. На одном из сайтов он наткнулся на объявление о перепродаже криптовалюты.
— Никогда не верил, что можно заработать деньги подобным способом. Но нашел в сети обучающий видеоролик, затем перешел по указанной ссылке и… все же решил попробовать.
Со мной на связи был человек, который изначально уточнил, занимался ли я криптовалютой. Я сказал, что нет. Тогда мне назначили куратора из аналитического центра, который будет помогать разбираться в тонкостях рынка: что можно продать, а что купить. Плата за его услуги составляет 20% от каждой проведенной сделки.
Валерий перечислил на указанный счет 10 тысяч рублей в качестве первоначального взноса для покупки криптовалюты. После этого перешел по другой ссылке и увидел данные о своем электронном кошельке, счетах и ходе торгов. Итоговая сумма была гораздо больше той, которую он вложил.
«Вот это да! Действительно работает», — обрадовался мужчина. Захотелось получить прибыль покрупнее, но для этого нужно было вложиться еще. Сбережений у Валерия не было, поэтому он оформил кредиты на 1 миллион 105 тысяч рублей. Еще 665 тысяч занял у знакомых.
— У меня загорелись глаза. Даже мама меня не узнавала. Говорила, что я стал по-другому выглядеть. Честно говоря, даже задумывался о том, чтобы бросить основную работу и заниматься только перепродажей криптовалюты.
Вывести прибыль не смог.
Мужчина уверяет, что все выглядело очень правдоподобно: лжеброкеры присылали ему квитанции и чеки о зачислении средств и переводе их в иностранную валюту, прилагали и другие документы. Когда на счете скопилась приличная сумма, Валерий решил вывести ее. Тем более как раз подходило время, чтобы платить по кредитам. Однако оказалось, что это не так просто.
— Мне сообщили, что компанию якобы проверяет налоговая служба и мой счет арестован. Чтобы получить деньги, нужно заплатить налог. Я человек законопослушный, поэтому, конечно же, согласился. Но так как работал неофициально, кредиты в банках мне уже не давали. Попросил помощи у родственницы, чтобы она оформила на себя заем — более трех миллионов рублей. Сумма большая, но я боялся, что потеряю свои уже заработанные деньги.
Однако и этого мошенникам было недостаточно. Валерий срочно продал машину, но и это не помогло. Прибыли он так и не увидел. Зато перечислил аферистам в общей сложности 5 миллионов 143 тысячи рублей.
— Все это длилось около месяца. В какой-то момент я понял, что это обман. Мне обещали одно, а по факту выходило совершенно другое. Менялись схемы, условия, возникали какие-то сложности, либо нужно было платить за некие новые услуги. Меня заставляли вносить еще большие суммы. Это было настоящее выманивание денег.
Валерий обратился в полицию.
— Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина рассказывает, что сейчас платежи по всем кредитам составляют около 100 тысяч рублей в месяц. Таких денег у него нет.
— Всячески кручусь, стараюсь заработать. Планирую попросить банк о рефинансировании кредитов. Понимаю, что это полностью моя вина. Но ведь от подобного рода мошенничеств никто не застрахован, — признается Валерий. — Больше всего стыжусь, что подставил родственницу, и теперь она тоже в долгах. Буду искать решение, как избавить ее от этого.
ОФИЦИАЛЬНО.
«Подарили» аферистам миллиард рублей.
С начала года жители Иркутской области отдали аферистам больше миллиарда рублей! Для сравнения, в прошлом году за такой же период времени преступники поживились на 800 миллионов рублей.
Зарегистрировано с января по июль свыше 2,7 тысячи дистанционных мошенничеств.
И эта статистика пополняется, увы, ежедневно.
— Наиболее популярными способами обмана по-прежнему остаются звонки из «службы безопасности банка» или «инвестиционных компаний». Зачастую деньги похищают под предлогом «быстрого и легкого» заработка, — объяснили в полиции.
Как защититься? Правила все те же. Соблюдать бдительность при общении с незнакомцами, не называть никому коды из СМС и не переводить деньги на неизвестные счета. Если в телефонном разговоре заходит речь о финансах, лучше сбросить звонок и обратиться напрямую в банк или к правоохранителям.