«Должен банкам 100 тысяч рублей в месяц»: сибиряк отдал мошенникам 5 млн рублей, пытаясь заработать в интернете

— Мне сообщили, что компанию якобы проверяет налоговая служба и мой счет арестован. Чтобы получить деньги, нужно заплатить налог. Я человек законопослушный, поэтому, конечно же, согласился. Но так как работал неофициально, кредиты в банках мне уже не давали. Попросил помощи у родственницы, чтобы она оформила на себя заем — более трех миллионов рублей. Сумма большая, но я боялся, что потеряю свои уже заработанные деньги.