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Из-за опасности обрушения в Приморье ограничили проезд по двум мостам

Из-за сильных дождей просела опора одного из сооружений.

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Источник: администрация Партизанского городского округа

В Приморье из-за опасности обрушения в виду сильных дождей ограничили проезд по двум мостам, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Партизанского городского округа.

Через реку Малиновка вблизи села Малиново в Дальнереченском районе просела опора моста. Сейчас проезд по мосту закрыт для всех видов транспорта. Проезд к Любитовке осуществляется по дороге Уборка — Самарка — Ариадное. В субботу, 20 июля, будет проведено обследование сооружения.

Как уточнили в администрации Партизанского городского округа, проезд к поселку Тигровое есть, мостовые сооружения в результате подъема воды не пострадали. Вода по дороге к населенному пункту активно сходит, уже доступен проезд для высоких автомобилей.

На месте сейчас работают глава района Виктор Дернов и представители Примавтодора.

«В этом году такого рекордного количества осадков в Партизанском городском округе еще не было», — сообщили в администрации.

Восстановительные работы начнутся только после спада уровня воды. Общее количество осадков в результате прохождения циклона составило 59,4 мм, что синоптики оценивают как опасное явление. В городе в связи с ливнями вечером 18 июля наблюдались веерные отключения электроэнергии. Ее подача была восстановлена к 21:00.

Напомним, приморские электрические сети (АО «ДРСК») восстановили электроснабжение семи населенных пунктов в Дальнереченском районе, которое было нарушено в результате сильнейших ливней, обрушившихся на край в июне.