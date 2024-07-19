Из-за опасности обрушения в Приморье ограничили проезд по двум мостам

Восстановительные работы начнутся только после спада уровня воды. Общее количество осадков в результате прохождения циклона составило 59,4 мм, что синоптики оценивают как опасное явление. В городе в связи с ливнями вечером 18 июля наблюдались веерные отключения электроэнергии. Ее подача была восстановлена к 21:00.