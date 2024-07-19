Крупный пожар удалось потушить в лесах Бодайбинского района

Борьба с огнем в лесах Бодайбинского района велась на протяжении месяца. 18 июля пламя удалось окончательно потушить на площади 1850 га. Также буйство стихии усмирили в четырех районах Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.