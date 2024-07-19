Крупный пожар удалось потушить в лесах Бодайбинского района

Борьба с огнем в лесах Бодайбинского района велась на протяжении месяца. 18 июля пламя удалось окончательно потушить на площади 1850 га. Также буйство стихии усмирили в четырех районах Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— Продолжается тушение семи ранее взятых под контроль пожаров в Мамско-Чуйском, Катангском, Бодайбинском и Киренском районах. В действующем состоянии на утро 19 июля перешло семь ранее зарегистрированных пожаров, их общая площадь — 2134 га, — пояснили в правительстве.
Для тушения пламени потребовалось привлечь более 400 человек и восемь единиц техники. Авиамониторинг продолжают вести семь легкомоторных самолетов и четыре Ан-2.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2024 году в более 30 учреждениях СПО пройдут капитальные ремонты. На работы выделили более 400 млн рублей. Деньги также пойдут на улучшение состояния зданий общежитий.