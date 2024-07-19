Количество лесных пожаров выросло в Хабаровском крае за неделю

Отметим, что большинство возгораний находится в отдалённых труднодоступных районах и никак не угрожают населённым пунктам и объектам экономики. Доставить людей и технику туда не только затруднительно, но и очень дорого, поэтому законодательство позволяет не производить тушение, когда затраты на ликвидацию пожара превышают прогнозируемый ущерб от огня.