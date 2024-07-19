Количество лесных пожаров выросло в Хабаровском крае за неделю

Лесопожарная обстановка в Хабаровском крае ухудшилась за минувшую рабочую неделю — в настоящее время в регионе действует 23 термоточки, тогда как в понедельник, 15 июля, таких было лишь девять. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отмечается также увеличение площадей, охваченных огнём — тайга горит на территории в 6959 гектаров.
Согласно данным интерактивной карты лесных пожаров, очаги действуют в четырёх муниципалитетах — в Охотском округе, а также Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районе. Все возгорания возникли из-за гроз. Больше всего термоточек зафиксировано в Охотском округе — специалисты отмечают 13 возгораний.
Отметим, что большинство возгораний находится в отдалённых труднодоступных районах и никак не угрожают населённым пунктам и объектам экономики. Доставить людей и технику туда не только затруднительно, но и очень дорого, поэтому законодательство позволяет не производить тушение, когда затраты на ликвидацию пожара превышают прогнозируемый ущерб от огня.
В настоящее время к тушение привлечено 94 человека из числа личного состава лесопожарных формирований региона. Они разделены на две группы: специалисты занимается ликвидацией очагов, расположенных в 18 километрах южнее села Аим Аяно-Майского района и в 20 километрах западнее села Чекунда Верхнебуреинского района. С воздуха им помогают два вертолёта Ми-8.