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Бастрыкин потребовал доклад о тагильской банде, которая избивает школьников

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка из Нижнего Тагила, который с товарищами избил 12-летнего школьника и вымогал у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства денежных средств у подростка в Свердловской области. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале СКР.

ЕАН сообщал, что в Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию об избиении 12-летнего мальчика в бывшем пункте полиции на улице Выйской. По предварительным данным, в июле трое подростков без повода избили ребенка. Они наносили удары по всему телу руками и ногами, снимая это на телефон. По данному факту ведется также доследственная проверка. Как сообщает Tagilcity.ru, местные жители обеспокоены происходящим в этом заброшенном здании. Подростки там часто вымогают деньги у детей, а в случае отказа бьют их.

СК