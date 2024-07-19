Бастрыкин потребовал доклад о тагильской банде, которая избивает школьников

«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства денежных средств у подростка в Свердловской области. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале СКР.
ЕАН сообщал, что в Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию об избиении 12-летнего мальчика в бывшем пункте полиции на улице Выйской. По предварительным данным, в июле трое подростков без повода избили ребенка. Они наносили удары по всему телу руками и ногами, снимая это на телефон. По данному факту ведется также доследственная проверка. Как сообщает Tagilcity.ru, местные жители обеспокоены происходящим в этом заброшенном здании. Подростки там часто вымогают деньги у детей, а в случае отказа бьют их.