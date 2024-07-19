Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Тель-Авива произошел взрыв

В результате взрыва «воздушной цели» есть один погибший и четыре пострадавших. Предварительно, взрыв прогремел недалеко от здания посольства США в Тель-Авиве. Перед атакой в городе не сработали сирены.

Источник: РИА "Новости"

В центре Тель-Авива прогремел взрыв из-за падения «воздушной цели», сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как отмечает The Times Of Israel, обычно такую формулировку военные используют для обозначения беспилотников.

«Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели», — говорится в публикации. Военные усилили патрулирование воздушного пространства. Они проводят расследование, чтобы выяснить, почему в городе не сработали сирены, добавили в пресс-службе.

Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила об одном погибшем и четырех раненых, передает The Times Of Israel.

По предварительным данным, взрыв прогремел на пересечении улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхема, рядом с посольством США в Тель-Авиве. Представитель Белого дома сообщил Ynet, что Вашингтону не известно об инциденте, власти следят за развитием событий.

Вскоре после взрыва йеменские хуситы пообещали раскрыть детали проведенной ими «военной операции», уточнив, что она «направлена против Тель-Авива».

После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС израильские города неоднократно попадали под обстрелы. В декабре 2023 года житель пригорода Тель-Авива получил легкое ранение в результате падения осколков после ракетного обстрела. Медики уточнили, что пострадавший получил травму головы. Незадолго до этого в Тель-Авиве и пригороде звучали сирены.