В центре Тель-Авива произошел взрыв

В центре Тель-Авива прогремел взрыв из-за падения «воздушной цели», сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как отмечает The Times Of Israel, обычно такую формулировку военные используют для обозначения беспилотников.
«Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели», — говорится в публикации. Военные усилили патрулирование воздушного пространства. Они проводят расследование, чтобы выяснить, почему в городе не сработали сирены, добавили в пресс-службе.
Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила об одном погибшем и четырех раненых, передает The Times Of Israel.
По предварительным данным, взрыв прогремел на пересечении улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхема, рядом с посольством США в Тель-Авиве. Представитель Белого дома сообщил Ynet, что Вашингтону не известно об инциденте, власти следят за развитием событий.
Вскоре после взрыва йеменские хуситы пообещали раскрыть детали проведенной ими «военной операции», уточнив, что она «направлена против Тель-Авива».
После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС израильские города неоднократно попадали под обстрелы. В декабре 2023 года житель пригорода Тель-Авива получил легкое ранение в результате падения осколков после ракетного обстрела. Медики уточнили, что пострадавший получил травму головы. Незадолго до этого в Тель-Авиве и пригороде звучали сирены.