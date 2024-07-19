В центре Тель-Авива произошел взрыв

После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС израильские города неоднократно попадали под обстрелы. В декабре 2023 года житель пригорода Тель-Авива получил легкое ранение в результате падения осколков после ракетного обстрела. Медики уточнили, что пострадавший получил травму головы. Незадолго до этого в Тель-Авиве и пригороде звучали сирены.