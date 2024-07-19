Циклон сильнее всего ударил по Бикинскому району

При этом сильнее всего непогода ударила по Бикинскому району. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за ночь на территории района выпало 95 миллиметров осадков. Из-за этого у Бикина поднялся уровень воды в ручье Быстрый. Подтопленными оказались подвал школы, придомовая территория одного двухэтажного одноподъездного дома и семь приусадебных участков. На месте работают специалисты 32 пожарной части противопожарной службы. Из подвала учебного заведения откачивают воду. Ущерб, причиненный стихией, предстоит установить.