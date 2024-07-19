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Циклон сильнее всего ударил по Бикинскому району

В ночь с 18 на 19 июля Хабаровский край оказался во власти циклона.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°

При этом сильнее всего непогода ударила по Бикинскому району. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за ночь на территории района выпало 95 миллиметров осадков. Из-за этого у Бикина поднялся уровень воды в ручье Быстрый. Подтопленными оказались подвал школы, придомовая территория одного двухэтажного одноподъездного дома и семь приусадебных участков. На месте работают специалисты 32 пожарной части противопожарной службы. Из подвала учебного заведения откачивают воду. Ущерб, причиненный стихией, предстоит установить.