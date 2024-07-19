Супруги, истязавшие 10-летнюю девочку под Новосибирском, обжаловали решение суда

Супруги, обвиняемые в убийстве 10-летней школьницы, пытались обжаловать решение суда, однако ведомство оставило их в СИЗО. Об этом сообщили в группе «Судов общей юрисдикции».
— Областной суд оставил без изменения меры пресечения обвиняемым в истязании и убийстве ребенка после рассмотрения апелляционной жалобы защиты, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что 20 июня Новосибирский районный суд отправил супругов, Голдина Олега и Голдину Анну, в СИЗО до 19 августа.
Они обвиняются по пп «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по пп «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
Инцидент произошел 17 июня. Девочка, которую мать оставила под присмотром обвиняемых, умерла от отравления конфетами в больнице. Однако позже стало известно, что над ребенком издевались несколько дней: изгоняли дьявола, били крапивой и морили голодом.