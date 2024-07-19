Супруги, истязавшие 10-летнюю девочку под Новосибирском, обжаловали решение суда

Инцидент произошел 17 июня. Девочка, которую мать оставила под присмотром обвиняемых, умерла от отравления конфетами в больнице. Однако позже стало известно, что над ребенком издевались несколько дней: изгоняли дьявола, били крапивой и морили голодом.