Над Крымом сбили пять беспилотников

На этой неделе ВСУ каждую ночь пытаются атаковать Крымский полуостров при помощи дронов. Накануне была отражена массированная атака с моря и воздуха. ПВО перехватили 33 дрона над Крымом, а также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.