Над Крымом сбили пять беспилотников

Отмечается, что в ночь на пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, также Курской и Белгородской областями.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями», — уточняется в сообщении.
На этой неделе ВСУ каждую ночь пытаются атаковать Крымский полуостров при помощи дронов. Накануне была отражена массированная атака с моря и воздуха. ПВО перехватили 33 дрона над Крымом, а также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.