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Над территорией России за ночь уничтожили 19 беспилотников

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в заявлении.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.