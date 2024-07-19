Четверо несовершеннолетних и взрослый попали в больницу после ДТП под Дрибином

Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП с двумя авто под Дрибином. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В сообщении сказано, что 18 июля, в четверг, примерно в 15.38 на трассе Минск-Могилев в Дрибинском районе неподалеку от деревни Трилесино в результате столкновения двух машин пострадали восемь человек, из которых четверо — несовершеннолетние.
В ведомстве отметили, что двоих несовершеннолетних осмотрели на месте, еще одному была оказана медицинская помощь амбулаторно в Белыничской центральной районной больнице. В названное медучреждение были доставлен один взрослый пациент и ребенок 2007 года рождения. Кроме того, трое детей 2018, 2019, 2020 года рождения были доставлены в Могилевскую областную детскую больницу.
При этом взрослый пациент из Белыничской ЦРБ готовится к переводу в Могилевскую городскую больницу скорой медпомощи.