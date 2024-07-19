В Самаре спасли ребенка, дрейфующего по Волге на куске пенопласта

Под воздействием ветра и течения импровизированное плавсредство с мальчиком на борту направлялось в зону пассажирских причалов. В 17:55 на вызов для оказания помощи юному путешественнику выдвинулся спасательный катер со станции «Центральная». Уже через три минуты, в 17:58, спасатели подняли ребенка на борт и доставили его обратно на берег, где и передали родителям.