В Самаре спасли ребенка, дрейфующего по Волге на куске пенопласта

В четверг, 18 июля, в Самаре произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Около спуска по улице Венцека очевидцы заметили ребенка, дрейфующего по течению Волги на куске пенопласта. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.
Под воздействием ветра и течения импровизированное плавсредство с мальчиком на борту направлялось в зону пассажирских причалов. В 17:55 на вызов для оказания помощи юному путешественнику выдвинулся спасательный катер со станции «Центральная». Уже через три минуты, в 17:58, спасатели подняли ребенка на борт и доставили его обратно на берег, где и передали родителям.
Эти экстремальные приключения для 12-летнего мальчика завершились профилактической беседой о правилах безопасности на воде. К счастью, во время своего путешествия подросток не пострадал.