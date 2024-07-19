Детский омбудсмен проверит детсад в Приморье, где няня побила ребенка

Напомним, что в детском саду мальчик 2,5 лет не дотерпел до туалета и испачкал одежду, что не понравилось няне. На глазах других родителей она сперва ткнула ребенка в плечо, а затем несколько раз якобы ударила его кулаком по голове. По крайней мере, так все описывают очевидцы.