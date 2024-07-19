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Детский омбудсмен проверит детсад в Приморье, где няня побила ребенка

При необходимости будут приняты соответствующие меры.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье не утихает скандал вокруг детского садика в селе Михайловка, где воспитатель побила малыша. На публикацию «Комсомольской правды — Владивосток» с рассказом о случившемся обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Ольга Романова.

В беседе с корреспондентом «КП» детский омбудсмен сообщила, что проведет проверку.

Напомним, что в детском саду мальчик 2,5 лет не дотерпел до туалета и испачкал одежду, что не понравилось няне. На глазах других родителей она сперва ткнула ребенка в плечо, а затем несколько раз якобы ударила его кулаком по голове. По крайней мере, так все описывают очевидцы.

Известно, что женщина уволилась из учреждения по собственному желанию, однако взрослые все-равно опасаются приводить своих детей эту группу.