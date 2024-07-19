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В Челябинской области в ДТП погибла 20-летняя девушка

Авария произошла накануне вечером, 18 июля, в Чебаркульском районе.

Как оказалось, на 7-м километре трассы «Варламово — Пласт» автомобиль «Лада Приора» выехала на встречную полосу для обгона. В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что дорога была не свободна, и легковушка врезалась в «Хендай Санта Фе».

По данным ведомства, 20-летняя девушка-пассажир «Лады Приора» получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в автомобиле скорой помощи. Кроме того, пострадал и сам 20-летний водитель отечественной легковушки.

В Госавтоинспекции уточнили, что по предварительным данным, водитель был пристегнут ремнем безопасности, а вот погибшая девушка нет.