В Челябинской области в ДТП погибла 20-летняя девушка

Как оказалось, на 7-м километре трассы «Варламово — Пласт» автомобиль «Лада Приора» выехала на встречную полосу для обгона. В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что дорога была не свободна, и легковушка врезалась в «Хендай Санта Фе».