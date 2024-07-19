Появились кадры масштабной облавы на мигрантов в Омской области

«Так, в с. Усть-Заостровка при проверке бригады иностранных рабочих установлено, что у одного из них отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. В отношении него судом вынесено постановление о наложении штрафа с выдворением за пределы нашей страны (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). В отношении работодателя составлен протокол по факту привлечения к трудовой деятельности иностранца (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ)», — заявили силовики.