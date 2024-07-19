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В Омске обрушилась стена исторического здания пивзавода на Волочаевской

Омичи еще месяц назад предупреждали о возможном обрушении. А накануне часть стены обвалилась.

Источник: соцсети

Накануне у исторического здания пивзавода на улице Волочаевской обрушилась часть стены. Соответствующее сообщение появилось в паблике «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

«Обрушилась стена пивзавода. Ещё несколько дней назад в здании были арендаторы», — сообщил автор поста.

Один из подписчиков сообщил, что еще больше месяца назад отправил в городскую администрацию информацию о том, что эта стена скоро обрушится. Но ничего не было предпринято.

Отметим, что в 2016 году историческое, но обветшавшее здание пивзавода передали общественной организации «Омский патриотический союз». Летом 2023 года Минкульт через суд заставил общественников отремонтировать здание.

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