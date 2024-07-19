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Тело пропавшей под Новосибирском женщины нашли в реке

Ее поиски велись с 14 июля.

Тело пропавшей в Колыванском районе женщины нашли в реке Чаус. Об этом сообщает Следственный комитет.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 18 июля в акватории реки в Колыванском районе тела женщины. В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в СКР.

Напомним, женщина, которая ушла из дома в черном платье и босоножках, пропала с 14 июля. Ее несколько дней искали волонтеры, позже обнаружив мертвой.

СК