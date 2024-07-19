Стало известно, какой район самый криминальный в Новосибирске

Полицейские рассказали, в каком районе Новосибирска зарегистрировано наибольшее количество совершенных преступлений за первое полугодие 2024 года. Информацию предоставили сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции НДН.инфо.
Так, самым криминальным местом оказался Ленинский район. Там было зарегистрировано 1964 преступления.
По данным правоохранителей, за первое полугодие 2024 года увеличилось количество преступлений, предусмотренных ст.ст.159−159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации). За отчетный период было выявлено 3611 преступлений данной категории. Для сравнения, во втором полугодии 2023 года по этой статье было совершено 3599 преступлений.
Также возросло количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. За 2024 год было выявлено 5462 преступления (за 6 месяцев
2023 года — 5114).