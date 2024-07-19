Стало известно, какой район самый криминальный в Новосибирске

По данным правоохранителей, за первое полугодие 2024 года увеличилось количество преступлений, предусмотренных ст.ст.159−159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации). За отчетный период было выявлено 3611 преступлений данной категории. Для сравнения, во втором полугодии 2023 года по этой статье было совершено 3599 преступлений.