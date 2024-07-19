Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава ЗАГСа Татарстана отправлена под домашний арест

Мера пресечения избрана до 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава ЗАГСа Татарстана Гульшат Нигматуллина отправлена под домашний арест до 5 сентября. Ее подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Защита настаивала, что доказательств вину Нигматуллиной нет, а также приводила довод о том, что на иждивении женщины находится совершеннолетний сын, за которым требуется уход.

Следствие полагает, что, сотрудники загса получали премии за оцифровку архивных документов, а затем передавали эти деньги наличными сотрудникам республиканского управления загса. Следователи считают, что это происходило по указанию экс-главбуха и экс-замглавы управления загса. Недавно же в деле начало фигурировать имя Нигматуллиной — якобы ее бывшие подчиненные действовали по ее указанию. Согласно предварительным данным, сумма ущерба составила 6,7 млн рублей.

В марте текущего года Гульшат Нигматуллина покинула должность руководителя ЗАГСа по собственному желанию. Она занимала ее с начала 2019 года.