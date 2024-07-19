Мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты в Нижнеудинском районе

В посёлке Порог Нижнеудинского района 18 июля сгорел бревенчатый дом. Добровольцы пожарной команды обнаружили, что внутри находился мужчина. Известно, что он был 1977 года рождения. Из-за отравления угарным газом и полученных ожогов его передали врачам. Но реанимация не дала никаких результатов и мужчина погиб. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.
— Огнем повреждён диван на площади 4 квадратных метра, в доме закопчены стены по всей площади. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении самого погибшего, — рассказали в пресс-службе.
В Иркутской области за 18 июля было зафиксировано девять пожаров в многоквартирных и жилых домах, а также в четырёх автомобилях. Три раза специалисты занимались тушением мусора. Причинами стали короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём, поджоги, самовозгорание, разгерметизация отопительного оборудования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Бодайбинского района смогли потушить большой пожар.