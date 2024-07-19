Мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты в Нижнеудинском районе

В посёлке Порог Нижнеудинского района 18 июля сгорел бревенчатый дом. Добровольцы пожарной команды обнаружили, что внутри находился мужчина. Известно, что он был 1977 года рождения. Из-за отравления угарным газом и полученных ожогов его передали врачам. Но реанимация не дала никаких результатов и мужчина погиб. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.