В России уроженец Узбекистана избил и изнасиловал беременную девушку

По информации источника «Регнум», инцидент произошел 29 мая недалеко от станции Рассудово под Троицком. Девушку, направлявшуюся к электричке, заметил 19-летний мигрант, он напал на нее и совершил насильственные действия с избиением. Он оставил жертву в лесополосе рядом с поселком Новофёдоровское, заодно украв сумку с 115 тысячами рублей.
В этот же день в полицию поступило сообщение от прохожих, обнаруживших пострадавшую. На десятой неделе беременности ее госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей лица и телесными повреждениями в результате насильственного полового акта.
После оказания медицинской помощи девушку опросили сотрудники полиции. Она рассказала, что нападавшим был мужчина в камуфляжной форме. Полицейские осмотрели место происшествия. Ближе к железнодорожным путям они нашли сумку и телефон со следами горения — таким образом нападавший пытался избавиться от улик.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж с применением насилия» и «Насильственные действия сексуального характера». Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 19-летний уроженец Узбекистана по имени Арслан, который проходит военную службу в поселке Селятино Наро-Фоминского района. Мужчина получил российский паспорт в Республике Дагестан и зарегистрирован в том же поселке, недалеко от которого и напал на россиянку.