В России уроженец Узбекистана избил и изнасиловал беременную девушку

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж с применением насилия» и «Насильственные действия сексуального характера». Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 19-летний уроженец Узбекистана по имени Арслан, который проходит военную службу в поселке Селятино Наро-Фоминского района. Мужчина получил российский паспорт в Республике Дагестан и зарегистрирован в том же поселке, недалеко от которого и напал на россиянку.