Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирпичный барак вспыхнул ночью в Ленинском районе Новосибирска

Двухэтажное нежилое здание загорелось ночью, 19 июля, в Ленинском районе. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные тушили дом полтора часа.

Источник: ГУ МЧС по НСО

— Сообщение о пожаре на улице 4-ый переулок Римского-Корсакова поступило в 01:23. Здание повреждено огнем по всей площади. Пострадавших нет. Всего на пожар реагировали 29 человек и 8 единиц техники, — уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в селе Марусино произошел пожар, уничтоживший частный дом на улице Советской.

— Одна собака погибла точно, еще два кота и три пса пропали, — рассказала КП-Новосибирск Александра.

Жильцы дома не пострадали. Из огня самостоятельно выбрались три ребенка (4, 6 и 9 лет), а также супруги.

пожары