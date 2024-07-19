Кирпичный барак вспыхнул ночью в Ленинском районе Новосибирска

— Сообщение о пожаре на улице 4-ый переулок Римского-Корсакова поступило в 01:23. Здание повреждено огнем по всей площади. Пострадавших нет. Всего на пожар реагировали 29 человек и 8 единиц техники, — уточнили в пресс-службе.