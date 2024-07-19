Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ребенок умер, опрокинув на себя мангал

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер, опрокинув мангал во дворе дома.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Трехлетний ребенок умер в Емельяновском районе Красноярского края, опрокинув на себя мангал во дворе частного дома, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в четверг ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой, вечером за ним приехали родители. Находясь на придомовом участке, он опрокинул на себя мангал, от полученных травм мальчик сразу скончался.

«В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении на придомовой территории частного дома по улице Почтовая поселка Сухая Балка Емельяновского района тела трехлетнего ребенка с травмой в области головы… По данному факту следственным отделом по Емельяновскому району… проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

несчастный случай