Красноярская полиция разбирается в драке 8-летних детей

Сотрудники красноярской полиции разбираются в конфликте, который произошел между несовершеннолетними в Советском районе Красноярска.
Исходя из заявления мамы 8-летнего мальчика, ее сын гулял вместе с со своим 7-летним другом. Между ними и еще одной компанией несовершеннолетних произошел конфликт. В полицию также поступило встречное заявление от мамы 8-летнего ребенка из другой компании о том, что ее сыну причинены телесные повреждения.
В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия. Отметим, что инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента. Ими оказались жители микрорайона в возрасте от 7 до 12 лет, сообщает МВД по краю.