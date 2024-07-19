Красноярская полиция разбирается в драке 8-летних детей

Исходя из заявления мамы 8-летнего мальчика, ее сын гулял вместе с со своим 7-летним другом. Между ними и еще одной компанией несовершеннолетних произошел конфликт. В полицию также поступило встречное заявление от мамы 8-летнего ребенка из другой компании о том, что ее сыну причинены телесные повреждения.