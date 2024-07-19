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Красноярская полиция разбирается в драке 8-летних детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: НИА Красноярск

Сотрудники красноярской полиции разбираются в конфликте, который произошел между несовершеннолетними в Советском районе Красноярска.

Исходя из заявления мамы 8-летнего мальчика, ее сын гулял вместе с со своим 7-летним другом. Между ними и еще одной компанией несовершеннолетних произошел конфликт. В полицию также поступило встречное заявление от мамы 8-летнего ребенка из другой компании о том, что ее сыну причинены телесные повреждения.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия. Отметим, что инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента. Ими оказались жители микрорайона в возрасте от 7 до 12 лет, сообщает МВД по краю.