После мощного ливня в Омске затопило детскую поликлинику

«Ремонт филиала детской городской поликлиники № 2 им. Скворцова на Дмитриева рассчитан на два года. Летом 2024 года, как и планировалось, подрядчик приступил к ремонту кровли. На момент начала работ стояла жаркая погода, предугадать наступления столь мощных осадков было невозможно. Это форс-мажор, от которого никто не застрахован. Приём пациентов планируется возобновить во второй половине августа. Уверены, что администрация поликлиники и подрядчик сделают все возможное, чтобы максимально привести здание в порядок к этому моменту», — сообщили в министерстве.