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После мощного ливня в Омске затопило детскую поликлинику

Ранее в ней начался ремонт.

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Источник: соцсети

В Омске после ливня сильно затопило детскую поликлинику № 2 имени Скворцова, в которой недавно начался ремонт. Об этом сообщил очевидец в группе «Инцидент Омск» во ВКонтакте.

«В таком состоянии сейчас детская поликлиника № 2 имени Скворцова, третий филиал. С 1 июля поликлиника закрывалась на ремонт, в связи со вскрытием кровли крыши. Произошёл потоп. На данный момент работы приостановлены, главврач отказался продолжать ремонт и передал оставшиеся средства филиалу № 2. Пострадали детские медкарты, так как не перевозились на Путилова 5, где в настоящее время ведётся приëм детей!» — сообщает автор публикации.

На видео видно, что в разгар непогоды с крыши капает вода. Пол оказался затоплен. Жители города в комментариях отмечают, что поликлинику ранее топило несколько лет назад.

В региональном Минздраве рассказали, что картотека не пострадала, сейчас медкарты перевозят во второй филиал поликлиники на Путилова, 5. Ремонт продолжается.

«Ремонт филиала детской городской поликлиники № 2 им. Скворцова на Дмитриева рассчитан на два года. Летом 2024 года, как и планировалось, подрядчик приступил к ремонту кровли. На момент начала работ стояла жаркая погода, предугадать наступления столь мощных осадков было невозможно. Это форс-мажор, от которого никто не застрахован. Приём пациентов планируется возобновить во второй половине августа. Уверены, что администрация поликлиники и подрядчик сделают все возможное, чтобы максимально привести здание в порядок к этому моменту», — сообщили в министерстве.

В министерстве здравоохранения отметили, что сейчас поликлинику закрыли до окончания ремонта. Ситуацию держат на контроле.

ЖКХ