Предсказал свою смерть в стихах: южноуральский поэт погиб в лавине в горах Кыргызстана

— Евгений Банников — талантливый и безумно влюбленный в горы! Ушел сегодня из жизни во время восхождения на пик Ленина. Не обошла его лавина, к сожалению. Нам очень трудно принять эту весть. Пусть небеса и горы примут тебя, — написала на своей странице родственница Евгения Наталья Банникова.