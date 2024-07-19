Предсказал свою смерть в стихах: южноуральский поэт погиб в лавине в горах Кыргызстана

Поэт и бард из Златоуста Челябинской области Евгений Банников погиб при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане. Судмедэкспертиза пройдет в городе Ош, после чего тело планируют доставить в Златоуст.
— Евгений Банников — талантливый и безумно влюбленный в горы! Ушел сегодня из жизни во время восхождения на пик Ленина. Не обошла его лавина, к сожалению. Нам очень трудно принять эту весть. Пусть небеса и горы примут тебя, — написала на своей странице родственница Евгения Наталья Банникова.
Поэт известен своими песнями о горах и походах. Он лауреат Грушинского, Ильменского и других фестивалей авторской песни, выпустил несколько альбомов, таких как «На Уральском на хребте горбатом» и «Привет из Сатки». Почитатели творчества барда обсуждают, что в своих стихах Банников мог предсказать свою смерть.
— Я уйду по дроге один. В путь далекий зовущий меня. Окруженный безмолвием льдин. Я уйду среди белого дня, — вспоминают строки Банникова близкие.
За телом поэта в Ош поедет его дочь. По предварительным оценкам транспортировка обойдется в полмиллиона рублей. Почитатели творчества собирают деньги на помощь семье.