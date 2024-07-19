Бандой вымогателей в костюмах животных занялась полиция в Новосибирске

В Новосибирске бандой вымогателей в костюмах жирафа, коня и динозавра заинтересовались правоохранители. Пострадавший от действий злоумышленников обратился с заявлением в полицию, сообщили редакции НДН.инфо в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются», — написали в ведомстве.
Напомним, что вчера, 18 июня, стало известно, что трое неизвестных в костюмах животных вымогают у местных жителей деньги в районе Новосибирского зоопарка. Злоумышленники предлагали новосибирцам сделать фото, после чего выяснялось, что услуга была платной. Депутат горсовета Антон Тыртышный заявил в своем Telegram-канале, что неизвестные вымогали 4 тысячи рублей у сибиряка за фотографии. Он добавляет, что злоумышленники не имеют отношения к зоопарку.
Ранее стало известно, какой район самый криминальный в Новосибирске.