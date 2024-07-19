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В Перми завершены поиски 21-летней девушки с татуировками на руках и ногах

Девушка пропала 13 июля.

Поиски 21-летней девушки с татуировками на руках и ногах завершены в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о пермячке, которая исчезла 13 июня. Сообщалось, что девушка вышла из дома на улице Уральской около 21:00 и пропала. В поисковых отрядах уточняли, что особыми приметами являются татуировки на руках и ногах пропавшей.

«Найдена, жива!» — сообщили в поисковом отряде 19 июля.

Волонтёры призвали неравнодушных пермяков снять репосты. Обстоятельства того, где и как была найдена пропавшая девушка — не уточняются.