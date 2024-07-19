Силовики пересели на городской транспорт

О том, что задержан глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов стало известно сегодня утром, 18 июля. Что инкриминируется чиновнику, вначале было неизвестно — в областном УФСБ предложили «дождаться официальной информации», а в администрации города ответили, что «сведений по данному вопросу нет». Как сообщил источник «Ъ-Волга», Павел Баннов с 15 июля числится в отпуске, однако из-за накопившихся отгулов чиновник отправился отдыхать еще раньше. Собеседник издания предположил, что после отпуска Павла Баннова ждет увольнение.
К вечеру прокуратура города сообщила, уголовное дело по пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено по материалам прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в администрации Тольятти.
«В ходе проверки в действиях руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации выявлены нарушения требований законодательства, выразившиеся в необоснованном ограничении конкуренции, а также создании преференций для одной из организаций, участвовавших в конкурсе на заключение муниципального контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитетом был заключен контракт с фирмой, которая фактически не могла стать победителем конкурса», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Название компании не раскрывается, однако, по данным источников, речь, вероятно, идет об ООО «Автодоринжиниринг».
Павел Баннов родился 30 мая 1969 года в Тольятти. С 1987 по 1989 год проходил службу в Вооруженных силах СССР. В 1995 году окончил юридический факультет Самарского государственного университета. С 1993 по 1996 год работал в юридическом управлении ОАО «АвтоВАЗ». С 1996 по 1999 год — в других коммерческих организациях. С 1999 по 2004 год трудился в управлении по маркетингу «АвтоВАЗа». С 2004 по 2007 год — директор по персоналу ОАО «АвтоВазТранс». С 2007 по 2012 год работал в коммерческих службах. В октябре 2012 года, в период, когда главой города был Сергей Андреев, Павла Баннова назначили руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Тольятти.
Сфера транспорта — одна из приоритетных для финансирования. В бюджете Тольятти в 2024 году на дорожное хозяйство и транспорт предусмотрено почти 2,8 млрд руб., включая 1,4 млрд руб. из вышестоящих бюджетов. Всего доходная часть города составляет 11,4 млрд руб., расходная — 12,027 млрд рублей, дефицит составляет 585,6 млн рублей.
Господин Баннов в прошлом уже вызывал вопросы у силовых структур региона. Так, в 2014 году прокуратура потребовала уволить чиновника из-за неполных сведений в декларации о доходах. Как выяснилось, глава дептранса при трудоустройстве не указал полную информацию о наличии недвижимого имущества, об участии в коммерческой организации и о доходе от банковского вклада. Кроме того, в декларациях о доходах за 2013 и 2014 годы Павел Баннов также представил неполные сведения об имуществе. Тогда муниципальному служащему удалось сохранить должность.
В 2019 году против Павла Баннова было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании 8,5 млн руб. бюджетных средств. Руководитель внес в перечень ремонтируемых объектов подъезды к своему департаменту, отделу организации муниципальных торгов администрации Тольятти и городской думе, указав их как «дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов». На суде прокурор запрашивал для Баннова три года лишения свободы, но по решению судьи чиновник отделался штрафом в размере 250 тыс. руб.
Эксперты считают, что задержание Павла Баннова — продолжение начатой силовиками в июне чистки в сфере транспорта. В начале прошлого месяца был задержан глава самарского МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. Ему инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В уголовном деле речь идет о махинациях с бюджетными средствами на сумму более 100 млн руб. МП «ТТУ» неоднократно подвергалось критике властей и горожан из-за неудовлетворительной работы электротранспорта в Самаре. Прокуратура не раз возбуждала в отношении руководства предприятия административные дела. В конце июня произошло самое громкое задержание в правительстве региона за текущий год — следователи пришли к министру транспорта Ивану Пивкину, возглавлявшему областное ведомство с июня 2012 года.
ГСУ ГУ МВД Самарской области возбудило против Ивана Пивкина уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что министр помогал получать тендеры на строительство и ремонт дорог в регионе определенным фирмам. За это они переводили на счета фондов деньги, которые выводились и похищались, а также оплачивали подарки Ивану Пивкину и услуги адвокатов должностным лицам минтранса. После ареста чиновника врио министра транспорта стал Сергей Неретин, который занимал должность замминистра.
Чистки в транспортной сфере последовали после череды громких задержаний в строительной отрасли: в ноябре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Самарская» арестовали врио министра строительства Михаила Асеева. До Михаила Асеева министром строительства региона был Николай Плаксин, который находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура».
По словам депутата Самарской губернской думы, члена комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Максима Гусейнова, задержание Павла Баннова после задержания Ивана Пивкина не вызывает удивления. «Ремонт дорог в муниципалитетах финансируется из дорожного фонда. Средства фонда распределяет по муниципалитетам областной минтранс. Когда я был депутатом гордумы Тольятти, у меня и у коллег неоднократно возникали вопросы к тому, каким образом выбираются подрядчики. И почему, например, контракт на содержание дорог каждый раз выигрывает ООО “Автодоринжиниринг” (получило от администрации Тольятти с 2019 года 10 контрактов на 3,6 млрд руб. и от ФКУ “Поволжавтодор” 7 контрактов на 2 млрд руб. — “Ъ”), который очевидно не справляется с работой», — говорит депутат.
Аналогичное мнение озвучил депутат Самарской губернской думы Геннадий Говорков: «По моим данным, Павел Баннов был креатурой депутата Госдумы VII созыва Евгения Серпера, которому был аффилирован “Автодоринжиниринг”, а также бывшего депутата губдумы Дениса Кравчука, который случайно забыл отчитаться о своих доходах, что стало поводом сложить мандат досрочно, и являющегося на сегодня главой “Автодоринжиниринга”. В свое время я обратился к Ивану Пивкину с вопросом, почему именно эта компания получает все крупные госконтракты на ремонт дорог в Тольятти, на что министр ответил, что только она способна выполнить такой большой объем работ. Но по информации, которой я располагаю, в “Автодоринжиниринге” нет штата работников, нет достаточного количества техники. Работы выполняются силами субподрядчиков. Ремонт на улице 40 лет Победы идет уже месяц, работает там субподрядчик, который занимается укладкой бордюрного камня. У “Автодоринжиниринга” много долгов, которые руководство компании пытается раздать, и поэтому они не успевают закупить стройматериалы, что влияет в конечном итоге на качество выполняемых работ, на качество дорожного полотна. И эта же компания занимается содержанием дорог. Я получаю огромное количество жалоб на их работу. И Павел Баннов спокойно на все это смотрит».