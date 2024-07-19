Силовики пересели на городской транспорт

Аналогичное мнение озвучил депутат Самарской губернской думы Геннадий Говорков: «По моим данным, Павел Баннов был креатурой депутата Госдумы VII созыва Евгения Серпера, которому был аффилирован “Автодоринжиниринг”, а также бывшего депутата губдумы Дениса Кравчука, который случайно забыл отчитаться о своих доходах, что стало поводом сложить мандат досрочно, и являющегося на сегодня главой “Автодоринжиниринга”. В свое время я обратился к Ивану Пивкину с вопросом, почему именно эта компания получает все крупные госконтракты на ремонт дорог в Тольятти, на что министр ответил, что только она способна выполнить такой большой объем работ. Но по информации, которой я располагаю, в “Автодоринжиниринге” нет штата работников, нет достаточного количества техники. Работы выполняются силами субподрядчиков. Ремонт на улице 40 лет Победы идет уже месяц, работает там субподрядчик, который занимается укладкой бордюрного камня. У “Автодоринжиниринга” много долгов, которые руководство компании пытается раздать, и поэтому они не успевают закупить стройматериалы, что влияет в конечном итоге на качество выполняемых работ, на качество дорожного полотна. И эта же компания занимается содержанием дорог. Я получаю огромное количество жалоб на их работу. И Павел Баннов спокойно на все это смотрит».