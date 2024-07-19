Надежность и безопасность: Омскому филиалу САО «РЕСО-Гарантия» — 25 лет

В целом же на региональном рынке страховых услуг филиал входит в тройку лидеров по сборам страховой премии. Об этом на пресс-конференции по случаю 25-летия филиала сообщили руководители компании: главный акционер «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов, президент Дмитрий Раковщик, директор Омского филиала Александр Кузнецов. В целом страховые сборы филиала в 2023 году составили почти миллиард рублей и планы на этот год не менее амбициозные — превысить этот показатель.
— Омский филиал — один из лучших в нашей компании, — считает президент «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик. — Он работает через основной канал дистрибуции — через страховых представителей Это немножко диссонирует с современным миром, который все больше и больше уходит в цифровизацию. Но мы продолжаем настаивать, что для страхования, как для довольно сложного финансового продукта, необходим консультант, который поможет, объяснит, а, самое главное, будет рядом, когда произойдет страховое событие. Потому что страховые события никогда не бывают положительными. Для этого и нужен наш агент, который будет рядом, объяснит, как поступить, какие документы нужны, ускорит выплату, когда это нужно.
— Филиал имеет одну из самых больших агентских сетей, не только в Сибири, но и в России, — сказал основатель и главный акционер «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов. — Такая система продаж позволяет непосредственно работать с застрахованными. Наши клиенты всегда чувствуют себя защищенным не только с финансовой, но и с моральной точки зрения, потому что у них есть агент, который в случае необходимости будет с ними рядом 24/7. Омский филиал обладает большой агентской сетью, в которой трудится 420 агентов. Это очень большой коллектив.
Такой подход — главная фишка «РЕСО-Гарантии». Дружественное отношение к застрахованным — вот за что в первую очередь ценят компанию клиенты. Так, например, во время весенних катаклизмов, связанных с наводнением в соседних Курганской и Оренбургской областях, компания приняла решение авансировать 10% выплат всем своим клиентам на дожидаясь результатов оценки ущерба. В ситуации, когда люди потеряли практически все и очень нуждались в деньгах, это стало для них настоящей палочкой-выручалочкой.
Кстати, именно развитие страхования жилья и жизни людей являются приоритетными направлениями развития омского филиала компании.
— Наше направление движения за все годы работы не менялось — увеличивать наш страховой портфель. Омский филиал входит в пятерку по страхованию имущества физических лиц в регионе и в этом направлении мы будет продолжать работать дальше, — сообщил директор Омского филиала «РЕСО-Гарантия» Александр Кузнецов. — Наше внимание будет сосредоточено на комплексном обслуживании наших застрахованных, чтобы у каждого из них было несколько полисов: страхование жизни и здоровья, жилья, автомобиля и так далее.
Такой подход комплексной гарантии оправдан. В нашей стране пока люди в первую очередь и по большей части страхуют свое авто. Во всем мире преобладает другая тенденция: в первую очередь люди защищают самое дорогое — свою жизнь и здоровье, затем жилье и лишь потом транспортные средства. В «РЕСО-Гарантии» хотят эту тенденцию внедрить и тут вся надежда именно на агентов, которые призваны объяснять людям, что действительно им необходимо страховать в первую очередь.
ЦИФРЫ.
953,8 млн рублей составили сборы омского филиала за 2023 г., выплаты — 499,2 млн рублей.
117 тысяч страховых полисов оформили агенты и штатные сотрудники омского филиала в прошлом году.
12 425 страховых случаев урегулировал филиал по итогам 2023 года. Крупные выплаты года: по ипотеке физическим лицам — 4,1 млн рублей и 3,1 млн рублей.
24,3 млн рублей по страхованию квартир и 25,7 млн рублей по страхованию домов собрал омский филиал в прошлом году и таким образом вошел в ТОП-5 по страхованию имущества физических лиц в регионе.
64% — такова доля ОСАГО в портфеле филиала, доля КАСКО — 13%.
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