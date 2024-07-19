Надежность и безопасность: Омскому филиалу САО «РЕСО-Гарантия» — 25 лет

— Омский филиал — один из лучших в нашей компании, — считает президент «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик. — Он работает через основной канал дистрибуции — через страховых представителей Это немножко диссонирует с современным миром, который все больше и больше уходит в цифровизацию. Но мы продолжаем настаивать, что для страхования, как для довольно сложного финансового продукта, необходим консультант, который поможет, объяснит, а, самое главное, будет рядом, когда произойдет страховое событие. Потому что страховые события никогда не бывают положительными. Для этого и нужен наш агент, который будет рядом, объяснит, как поступить, какие документы нужны, ускорит выплату, когда это нужно.